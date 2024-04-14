Trafikte sürücülere "iyi niyet" cezası! Trafik polisi affetmedi - Son Dakika
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Trafikte sürücülere "iyi niyet" cezası! Trafik polisi affetmedi

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Düzce'de trafik polisinin radar uygulaması sırasında farklı bir yönteme başvuruldu. Radarı başka sürücülere selektör yaparak haber vermeye çalışan 66 sürücü tespit edildi. Sürücülere toplam 45 bin 540 TL ceza kesildi.

14.04.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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9 günlük bayram tatili nedeniyle karayollarında yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri de kontrollerini artırdı. Düzce'de trafik polisinin radar uygulama yaptığını selektörle diğer sürücülere haber vermeye çalışan sürücülere ceza yağdı.

EKİPLER FARK EDİP DİĞER ŞERİTTE DE UYGULAMA BAŞLATTI

Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.

Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı. Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

Selektörle radar uyarısına ceza yağdı
Selektörle radar uyarısına ceza yağdı
Trafikte sürücülere "iyi niyet" cezası! Trafik polisi affetmedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte sürücülere 'iyi niyet' cezası! Trafik polisi affetmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (43)

  • Atilla Ata: Polis vatandaşına tuzak kurarmı? Devletin polisi vatandaşa hizmet için var yolmK için değil? 471 128 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: polis tuzak kurdu 262 124 Yanıtla
  • Salih Kara: Sonrada polislerden niye nefret ediyor millet 198 159 Yanıtla Mükerrem Kılıç: Polis zaten keyfinden yapıyo polise ne söyleniyorsa o yapılıyor malum kasa boş para lazım devlete 187 99 Mehmet Aytekin: Nefret edip dara düştüğünde ararsın ama arama o zaman bak başının çaresine 141 75
  • Deniz Öztürk: Sene 1984 trafik polisleri trafiği Açar yol düzenlemesi yapar araç Geçişlerini hızlandırırdı Sene 2024 trafik polisi akşam trafiğin en yoğun saatinde trafiği Kilitliyor bu kadar ilerledik ülke olarak!!! 222 64 Yanıtla İLKER GULER: acaba polisin değilde görevi yolları düzenlemek trafigi azalmak olan belediyelerin sorumlulugunda değil mi 69 91 Ismail Yigit: BU DEDİĞİNİ YANİ TRAFİĞİ POLİSİN KİLİTLEMESİ DURUMUNU İZMİT'TE HER AKŞAM YAŞIYORUZ. PEKİ BEN NAPIYORUM? ARAYIP POLİSİ, ŞİKAYET EDİYORUM. KISACA POLİSİ POLİSE ŞİKAYET EDİYORUM. ELİMDEN ANCAK BU GELİYOR. 9 4 TC Tabak: tıkanan trafığı acmak kimin görevi acaba. 0 2
  • Gregor Samsa: Bence doğrusunu yapmışlar. Radar varken kurallara uyup yokken aşırı hız yapıp kurnazlık peşinde olanlara ders olsun.Radar yokken bile o tabelada ne yazıyorsa onu uyguladığımız gün bu iş tamamdır.O zaman kimse ceza falan yemez. 160 61 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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