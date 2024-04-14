Trafikte sürücülere "iyi niyet" cezası! Trafik polisi affetmedi

Deniz Öztürk:

Sene 1984 trafik polisleri trafiği Açar yol düzenlemesi yapar araç Geçişlerini hızlandırırdı Sene 2024 trafik polisi akşam trafiğin en yoğun saatinde trafiği Kilitliyor bu kadar ilerledik ülke olarak!!!

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İLKER GULER: acaba polisin değilde görevi yolları düzenlemek trafigi azalmak olan belediyelerin sorumlulugunda değil mi 69 91

Ismail Yigit: BU DEDİĞİNİ YANİ TRAFİĞİ POLİSİN KİLİTLEMESİ DURUMUNU İZMİT'TE HER AKŞAM YAŞIYORUZ. PEKİ BEN NAPIYORUM? ARAYIP POLİSİ, ŞİKAYET EDİYORUM. KISACA POLİSİ POLİSE ŞİKAYET EDİYORUM. ELİMDEN ANCAK BU GELİYOR. 9 4