Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar - Son Dakika
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Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena Düzgün\'ü mezarında da rahat bırakmadılar
09.06.2025 12:58
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Dicle Üniversitesi öğrencisi Sena Düzgün'ün önce Mardinkapı Mezarlığı'na yapılan defni, ''Buraya uygun değil'' denilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Çiftehavuz Mezarlığı'na taşındı.

Diyarbakır'da 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı halde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün'ün ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"BURAYA UYGUN DEĞİL" DEDİLER, MEZARI TAŞINDI

Genç kızın ilk olarak Mardinkapı Mezarlığı'na yapılan defni, birilerinin "Buraya uygun değil" demesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Çiftehavuz Mezarlığı'na taşındı. Mezarlığın taşınma nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sena Düzgün'ün mezar yeri değiştirildi

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞTI

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu bulmuştu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve ikilinin gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürülmüştü.

Sena Düzgün'ün mezar yeri değiştirildi

HOCASINI İŞARET ETMİŞTİ

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer almıştı.

Sena Düzgün'ün mezar yeri değiştirildi

YÖK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Önceki mezarı;

Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sonraki mezarı;

Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ghost Riley:
    basi kapali olmasa bu haberi yapmazdiniz. insanliginiz bu sizin: bizden ve digerleri 14 49 Yanıtla
  • mossi :
    zihniyet çok kötü 27 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    kimin nereye uygun olduguna bile bunlar karar veriyor, şirk kosuyirlar 23 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Dirileri bıraktılar, şimdi ölüler ile uğraşıyorlar. Bu dünyada çektiğini çekmiş, bırakın artık mezarında huzur içinde uzansın 6 0 Yanıtla
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