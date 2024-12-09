Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı

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İzmir'de ön sürücü koltuğundaki sevgilisi Eda Kuş'un cesediyle Gültepe Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erdinç Ballıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Kuş'un intihar etmediği, evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

09.12.2024 12:24
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İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT

Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

İKİSİ DE EVLİYMİŞ

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı

Gültepe Polis Merkezi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Bu ülkeye şeriat geldiğinde yasak aşk sevgili diye bir şey kalmayacak allahın izniyle 55 21 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    pislikler 23 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    idam şart bunlara 16 5 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya şeyden gelirmiş 6 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sadece erkek mi suçlu sizce 5 0 Yanıtla
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