Oya Tekin'in eşi Celal Tekin: "Eşime yönelik tehdit nedeniyle Aziz İhsan Aktaş ile buluştum"

28.01.2026 15:39
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, suç örgütü davasında ifadesinde, eşine yönelik tehditler nedeniyle Aziz İhsan Aktaş ile buluştuğunu savundu. Tekin, ödemenin Belediye'den yapılması gerektiğini belirtirken, kendisinin vekil olarak hareket etmediğini ifade etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş ile görüşme sebebine dair sanık Tekin, "Eşime yönelik tehdit nedeniyle Aziz İhsan Aktaş ile buluştum. Ben eşimi tehditten korumak için bu şekilde hareket ettim. Erkeksi duygularım ile hareket ederek Aziz İhsan Aktaş ile yüz yüze geldim" dedi.

Aziz İhsan Aktaş ifadesinde, 19 Temmuz 2024 günü Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirterek, "Hak ediş alacaklarımın ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Parayı almadan hak ediş ödemesinin yapılmayacağını belirttiler. Bunun üzerine Ankara'da aynı gün 3 farklı şubeden çekilen toplam 1 milyon doları Celal Tekin'e Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan Atılım Üniversitesi'nin yakınında teslim ettim. Para teslim edilince belediye aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesi yaptı. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ile Celal Tekin arasında paylaşıldı" demişti.

Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin ise, savunmasında "Ben 35 yıllık hukukçuyum. Eşim 2024 yılında belediye başkanı seçildi. Benim belediyede bir görevim var mı, hayır. Zaten vakit olarak da belediye işleri ile ilgilenemem. Birbirimizin alanlarına hiç müdahale etmedik. İddianamede benim eşimin talimatı ile Ankara'ya gittiğim söyleniyor. Bu doğru değildir" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'la tanıştığını ifade eden Tekin, "Kendisi belediyede alacaklarının olduğunu, alamadığını belirtti. Sonra tekrar tekrar arayarak alacakları konusunda ısrarda bulundu. Ben sürekli Oya Hanım'ın şahsi borcu olmadığını, ödemenin belediyeden alınması gerektiğini söyledim. Onlarca kez belediyeye geldiğini, görüşemeyince olay çıkardığını, ödeme yapılmaması halinde kötü şeyler olacağını belirtmiştir. Bu işin farklı boyuta geldiğini gördüğümden görüşme teklifini kabul ettim. Ailemi korumak benim görevim. Başka işlerim de olduğundan Ankara'ya gidecektim. Aziz İhsan Aktaş ile kendi belirlediği yerde görüştük. Bana ödeme alamadıklarını, şirketlerinin batma noktasına geldiğini söyledi. Ben de elemanının sürekli olay çıkardığını bunu engellemesini ve yasal alacağı varsa alacağını söyledim. Belediye kasasında para olmadığı için ödeme yapılamadı. Delillerimiz toplanmamıştır. Olayın eşime karşı işlenen bir hak ihlali, benim de hak ihlaline karşı verdiğim bir tepki olarak değerlendirilmesi gerekirken, bunlar dışarda bırakılmıştır. Tutuklanmamız kabul edilemez. Birileri bir sabah uyanmış ve kötülük yapmaya karar vermişler" ifadelerini kullandı.

Avukatların kendisine yönelttiği "Sizi tehdit eden biri ile bir villada mı buluşursunuz yoksa insan kalabalığı olan yerde mi?" sorusuna sanık Tekin, "Eşime yönelik tehdit nedeniyle Aziz İhsan Aktaş ile buluştum. Ben Ankara'yı ayrıntılı olarak bilmiyorum. Kendisinin attığı konuma gittim. Ben eşimi tehditten korumak için bu şekilde hareket ettim. Erkeksi duygularım ile hareket ederek Aziz İhsan Aktaş ile yüz yüze geldim. Eğer çok korksaydım polise başvururdum" diye konuştu.

Sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "Benim kendisiyle görüşmek için aracıları araya koyduğumu söyledi, bu aracılar kimdir?" sorusuna sanık Tekin "Eşime ulaşamayınca araya siyasiler koydular" dedi.

Duruşma diğer sanıkların savunmaları ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

