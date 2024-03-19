Seyhan polisi 80 ruhsatsız silah ele geçirdi
Adana'da Seyhan polisleri hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan aranan 329 kişiyi yakaladı
Ruhsatsız silah yakalatan 7 kişi tutuklandı
ADANA - Adana'da Seyhan polisi yaptığı çalışmalarda 80 ruhsatsız tabanca ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri 10-16 Mart tarihlerin arasında çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu tarihler arasında ekipler 60 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 229 şarjör, 673 mermi ve çok miktarda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Ekipler yaptığı asayiş uygulamalarında 626,68 gram narkotik madde, 629 uyuşturucu hapta ele geçirirken 7 çalıntı aracı yakalayıp sahibine teslim etti.
Yapılan GBT sorgularında ise yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satma gibi suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.
Ruhsatsız silah yakalatan 7 kişi ve diğer suçlardan yakalanan 31 kişi tutuklandı.
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Adana'da bir apartta göğsünden tabancayla vurulan Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları, polisi arayarak olayı bildirdi. Şüpheliler, panikleyip odadan ayrıldıklarını ve kanlar içinde olduğunu görünce polisi aradıklarını savundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerinde olduğu tespit edildi ve tutuklandılar.
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