'Deli raporum var, bana bir şey olmaz' diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Katiller caydırıcı cezalar almadıkça kadın cinayetleri boyut değiştirerek devam ediyor. Vahşetin adresi bu kez Van oldu.

EŞİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Çaldıran ilçesinde 26 Aralık 2024'te 17.30 sıralarında bir aile apartmanında iddiaya göre, Reşat Çakırbeyli, eşi F.Ç'yi (28) darbettikten sonra bıçaklayarak ölüme terk etti.

CİNAYET ESNASINDA ÇOCUKLAR ALT KATTAYDI

Cinayet esnasında çiftin iki çocuğunun alt katta olduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde yakalanan zanlı Reşat Çakırbeyli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ" TEHDİDİ

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Reşat Çakırbeyli'nin daha önce eşini "Deli raporum var, bana bir şey olmaz." diyerek defalarca tehdit ettiği iddia edildi.

ÇOCUKLARI İÇİN ŞİDDETE KATLANMIŞ

F.Ç'nin cenazesi, Kuzey Irak'ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, F.Ç'nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

F.Ç'nin kardeşi Hüseyin Şapcı, mezarı başında yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"İKİ YETİM ÇOCUK GERİDE KALDI"

Merhumun halası Ayşe Arslan, "Yeğenim hiçbir suçu yokken vahşice öldürüldü. İki yetim çocuk geride kaldı. Devletimizden adaletin yerini bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullanırken, kuzeni Mihriban Akkaya, "Ablam gençliğinin baharındaydı. Mekanı cennet olsun. Failin cezasını çekmesini istiyoruz." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

KADIN AVUKATLAR GÖNÜLLÜ OLDU

F.Ç'nin davası, dört kadın avukat tarafından gönüllü olarak üstlenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.