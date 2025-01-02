"Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

"Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti

Geniş Video İzle

Van'da "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek birçok kez tehdit ettiği eşini darbettikten sonra bıçaklayarak öldüren Reşat Çakırbeyli tutuklandı. Cinayet esnasında çiftin iki çocuğunun alt katta olduğu öğrenildi. Aile failin en çağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

02.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katiller caydırıcı cezalar almadıkça kadın cinayetleri boyut değiştirerek devam ediyor. Vahşetin adresi bu kez Van oldu.

EŞİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Çaldıran ilçesinde 26 Aralık 2024'te 17.30 sıralarında bir aile apartmanında iddiaya göre, Reşat Çakırbeyli, eşi F.Ç'yi (28) darbettikten sonra bıçaklayarak ölüme terk etti.

CİNAYET ESNASINDA ÇOCUKLAR ALT KATTAYDI

Cinayet esnasında çiftin iki çocuğunun alt katta olduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde yakalanan zanlı Reşat Çakırbeyli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ" TEHDİDİ

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Reşat Çakırbeyli'nin daha önce eşini "Deli raporum var, bana bir şey olmaz." diyerek defalarca tehdit ettiği iddia edildi.

ÇOCUKLARI İÇİN ŞİDDETE KATLANMIŞ

F.Ç'nin cenazesi, Kuzey Irak'ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, F.Ç'nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

'Deli raporum var, bana bir şey olmaz' diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

F.Ç'nin kardeşi Hüseyin Şapcı, mezarı başında yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

'Deli raporum var, bana bir şey olmaz' diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti

"İKİ YETİM ÇOCUK GERİDE KALDI"

Merhumun halası Ayşe Arslan, "Yeğenim hiçbir suçu yokken vahşice öldürüldü. İki yetim çocuk geride kaldı. Devletimizden adaletin yerini bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullanırken, kuzeni Mihriban Akkaya, "Ablam gençliğinin baharındaydı. Mekanı cennet olsun. Failin cezasını çekmesini istiyoruz." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

KADIN AVUKATLAR GÖNÜLLÜ OLDU

F.Ç'nin davası, dört kadın avukat tarafından gönüllü olarak üstlenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti
Kaynak: İHA

Cinayet, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Kadın, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Deli raporum var, bana bir şey olmaz' diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Barkodat:
    Benim babamında jizofreni hastalığından dolayı raporuna çok güveniyor her kelimesinde benim raporum var bana kimse birşey yapamaz diyor ve sürekli insanlarla kavga gürültü halinde bu duruma devletimizin gerçekten duruma el atması lazım bu gibi insanların sonuçta aklı var aklı olmayan insan zaten kimseye kin gitmez deli dediğin doğru yanlış kavramını bilmez ama böyleleri bizden akılılar kesinlikle suç sayılması lazım normal insanlar gibi her suçta ceza alması lazım 27 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ne güzle bir ülkede yaşıyoruz raporun varsa suç isleyebilirsin. ülkeyi bitirdikce bitiriyolar 3 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    İdam şart oldu bu kadar keyfi cinayetin cezası içeride yatmak olmamalı bu bir insanlık ayıbı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.