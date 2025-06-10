Siirt'te 6 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan otomobilin üstüne böyle düştü

SİİRT - Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.