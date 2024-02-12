Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'da makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili, hastanede hayatını kaybetti. Belediye çalışanı, özel kalem vekilini vurduktan sonra odadan havaya ateş açarak ayrıldı. Şüpheli, ilk ifadesinde 'Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum' dedi.

12.02.2024 20:29  Güncelleme: 20:34
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Silahlı saldırıda yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili hayatını kaybetti

Belediye çalışanı, özel kalem vekilini vurduktan sonra odadan havaya ateş açarak ayrıldı

Özel kalem vekilini vuran şüpheli, ilk ifadesinde "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi

ADANA - Adana'da makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G., Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Özel kalem vekili hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk ifadesinde 'Dolandırıldım' dedi

Polis merkezine teslim olan şüpheli Mikail G.'nın ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi. Öte yandan, Samet Güdük'ün yakınları hastane önünde ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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