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Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi - Son Dakika
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Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.

03.02.2024 22:16
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Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ

Şili'deki orman yangınlarında bilanço artıyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha yangına ilişkin yaptığı açıklamada, turistik sahil kenti Vina del Mar'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

"CAN KAYBI ARTABİLİR"

Toha, ilerleyen saatlerde kurtarma ekiplerinin yangından etkilenen bölgelere ulaşmasıyla can kaybının artabileceğini belirterek, "Çeşitli bölgelerden gelen raporlara göre daha fazla kişinin ölmüş olabileceğine dair ihtimaller var ancak sahadan teyit alamıyoruz" dedi.

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

"ÜLKE GENELİNDE 92 AKTİF YANGIN VAR"

Ülke genelinde 92 aktif yangın olduğunu söyleyen Toha, 43 bin hektardan fazla alanın yangından etkilendiğini açıkladı. Toha, "Bugün yangının etkili olduğu alan geçen yıla göre çok daha küçük. Ama şu anda yangından etkilenen hektar sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor" ifadelerini kullandı.

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

OHAL İLAN EDİLDİ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Şili\'deki orman yangınlarında can kaybı 19\'a yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi - Son Dakika


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