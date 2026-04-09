Silivri\'de Metan Gazı Patlaması

İstanbul Silivri’de 4 katlı binada meydana gelen metan gazı patlamasının ardında yapı tedbir amaçlı tahliye edildi.

SIKIŞAN GAZ PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki 4 katlı bir apartmanda, metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından apartman sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Yapılan incelemede herhangi bir can kaybı veya yaralı olmazken, apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet, apartman girişindeki iş yerinde de borular ve havalandırmalar zarar gördü. Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri bu gece tahliye edildi.