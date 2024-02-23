Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 işçiden acı haber - Son Dakika
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Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 işçiden acı haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.

23.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Hayatını kaybeden işçinin yakınları olay yerine gitmeye çalışırken kaza geçirdi, olayda 3 kişi yaralandı.

YARALI İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi. Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA GEÇİRDİ

İşçi İhsan Tunar'ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır\'da petrol kuyusunda patlama! 1 işçiden acı haber
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 işçiden acı haber - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Korul Nuri: Tedbir Yine Tedir yine Tedbir Cok basite alinan isler can aliyor can. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 işçiden acı haber - Son Dakika
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