Sinan Ateş cinayeti davasında 10 sanık tahliye edildi

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada, 10 sanık tahliye edildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

Tanık beyanlarının tamamlanması sonrası 14.00'e kadar verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanıklar tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, motoru kullanan Vedat Balkaya, arabayı kiraya veren Mustafa Uzunlar, tetikçiyi Ankara'ya getiren polis memurları Aşkın Mert Gelenbey ile Murat Can Çolak, Aytaç Ataç, Suat Kurt, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, tetikçi Özyağcı'ya para gönderen Ufuk Köktürk, Osman Bayraktar, Mehmet Yüce, Çağlar Zorlu, Serdar Öktem, Caner Günay, Ülkü Ocaklarında yönetici olan Emre Yüksel, Alper Atay, Erdem Karadeniz, Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, Umut Ersoy hakkındaki ara kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi. - ANKARA