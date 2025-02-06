Sinan Ateş Cinayeti Davasında Aykal Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinan Ateş Cinayeti Davasında Aykal Tahliye Edildi

Sinan Ateş'in cinayetinin sanığı Mustafa Ensar Aykal, yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.

06.02.2025 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada dosyası ayrılan dönemin Cinayet Büro Amiri tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal tahliye oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına başlandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, sanıkların telefon şifrelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden istendiğini ancak cevap gelmediğini söyleyerek, sanık Aykal'a söz verdi.

Aykal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaların asılsızlığını da somut delillerle ispat ettiğime inanıyorum. Alnım ak, vicdanım rahat. Ben görevimi layığıyla yerine getirdim. Bu işin hiçbir yerinde yokum" ifadelerini kullandı.

Serdar Öktem'in avukatı, müvekkilinin hasta olduğu için duruşmaya katılamadığını söyleyerek, "Müvekkilim zaten İstanbul'da ikamet ediyor. Bir sonraki celseye SEGBİS'le katılmasını, aksi takdirde duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat, Öktem hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının beyanının ardından müştekilere söz verdi. Müşteki Ayşe Ateş, "Vicdanınıza ve hukuka uygun bir karar vermenizi talep ediyorum" dedi. Diğer müştekiler Saniye, Selma ve Selda Ateş de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Öktem'in adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, Sinan Ateş cinayeti davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Doğukan Çep'in mahkemede dinleneceğini bildirdi. Mahkeme, sanık Mustafa Ensar Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sinan Ateş, Politika, 3-sayfa, Cinayet, ankara, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş Cinayeti Davasında Aykal Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş Cinayeti Davasında Aykal Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.