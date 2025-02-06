Sinan Ateş Cinayeti Davasında Aykal Tahliye Edildi

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada dosyası ayrılan dönemin Cinayet Büro Amiri tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal tahliye oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına başlandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, sanıkların telefon şifrelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden istendiğini ancak cevap gelmediğini söyleyerek, sanık Aykal'a söz verdi.

Aykal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaların asılsızlığını da somut delillerle ispat ettiğime inanıyorum. Alnım ak, vicdanım rahat. Ben görevimi layığıyla yerine getirdim. Bu işin hiçbir yerinde yokum" ifadelerini kullandı.

Serdar Öktem'in avukatı, müvekkilinin hasta olduğu için duruşmaya katılamadığını söyleyerek, "Müvekkilim zaten İstanbul'da ikamet ediyor. Bir sonraki celseye SEGBİS'le katılmasını, aksi takdirde duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat, Öktem hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının beyanının ardından müştekilere söz verdi. Müşteki Ayşe Ateş, "Vicdanınıza ve hukuka uygun bir karar vermenizi talep ediyorum" dedi. Diğer müştekiler Saniye, Selma ve Selda Ateş de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Öktem'in adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, Sinan Ateş cinayeti davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Doğukan Çep'in mahkemede dinleneceğini bildirdi. Mahkeme, sanık Mustafa Ensar Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran'a ertelendi. - ANKARA