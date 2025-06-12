Sinan Ateş Cinayeti Davasında İstinaf Reddedildi - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayeti Davasında İstinaf Reddedildi

12.06.2025 22:39
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların istinaf başvurularını reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen Sinan Ateş cinayetinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı yardımcısı Emre Yüksel ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile iki özel harekat polisinin arasında bulunduğu 10 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun buldu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Ekim 2024 tarihli kararında, Sinan Ateş suikastını gerçekleştiren sanık Eray Özyağci hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verilmişti. Özyağci ayrıca, olay sırasında yanında bulunan Selman Bozkurt'u öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl, 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin lira adli para cezasına mahküm edilmişti.

Sanıklardan Vedat Balkaya ve Suat Kurt da 'tasarlayarak öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüse iştirak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezası aldı. Dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme'den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Sanıklar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.

'İstinaf başvuruları reddetti'

Sanık müdafileri, katılan vekilleri ve Cumhuriyet savcısının istinaf başvurularını değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya kapsamındaki delil durumu, sanıklara isnat edilen suçların niteliği ve mahkeme kararının gerekçeli dayanaklarını dikkate alarak tüm başvuruları esastan reddetti. Mahkeme, bazı sanık avukatlarının tahliye taleplerini ise sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle reddetti. Daire, kararında bazı hükümler yönünden temyiz yolunun açık olduğunu belirtti. Buna göre, sanık Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel hakkında verilen hükümler Yargıtay'a taşınabilecek. Mahkeme, sanık Eray Özyağci'nin 6136 sayılı Kanun'a aykırılık ve sanık Alper Atay'ın suçluyu kayırma suçundan aldığı cezalar yönünden istinaf başvurularını ise kesin olarak reddetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş Cinayeti Davasında İstinaf Reddedildi - Son Dakika

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