Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok

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Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin katillerinin kim olduğunu bildiğini söyledi.

"KATİLLERİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ayşe Ateş, Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu. Ayşe Ateş, eşinin katillerini tanıdığını ancak somut delilleri olmadığını belirterek "Her şey açıkça ortada. Bunu ben de söylemiyorum. Ben kim olduklarını biliyorum ama nasıl söyleyeyim. Somut delilim yok. Çünkü orada değildim. Olayı görmedim. Bunu hakimler savcılar söyleyecek." dedi.

Sinan Ateş ve Ayşe Ateş

"CUMHURBAŞKANI MUTLAKA BANA YANIT VERECEK"

Ateş, konuşmasının devamında "Ben artık bu yükü taşıyamıyorum. Ben devletimi yanımda görmek istiyorum. Ben basın açıklamamda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmiştim. Onun bu vebalin altına gireceğini düşünmüyorum. Mutlaka bana yanıt verecek." ifadelerini kullandı.