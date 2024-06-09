Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü - Son Dakika
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Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

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Kocaeli'de AYT'ye gireceği okula gelen bir öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mazgalı kaldırıp bulunduğu yerden çıkardıkları kimliği öğrenciye teslim etti. Kimliğini alan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

09.06.2024 10:46  Güncelleme: 11:25
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü
Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, İtfaiye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gökmen Karaçay: kimliğine sahip çıkamayan hangi geleceğin peşine koşuyor ya olacak ismi bu 12 76 Yanıtla
    Oguz null: sanane pc 24 12 ali öztürk: Nasıl bukadar cesur cümleler kurabiliyorsunuz anlamak zor. İnsanlık hali. Sizin dr basınıza buyuzdrn gelebileceğini düşündünüz mü ? 1 0
  • Mehmet Güven: Her şey olabilir kınamamak ve eleştirmemek lazım. İtfaiye Hızır gibi yetişmiş ne mutlu onlara Allah yardımcıları olsun. 69 1 Yanıtla
  • Alper SN: Geçmiş olsun, Allah'tan kuyu derin değilmiş, yok yere bir senesi heba olacaktı öğrencimizin...itfaiyemiz de hızır gibi yetişmiş var olsunlar, 52 4 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay: yüz tanıma parmak okuma gibi icatlar var ama biz dahada kimlik olmadan olmaz artık buna bir son verilmeli 20 3 Yanıtla
  • Ankara null: o psikolojiyle o sinavdan bisey bekleme artik 8 4 Yanıtla
  • Olcay Berber: tüm yılı 3 saate içine sokmak kadar kötü bir eğitim düzeni olamaz bir çok model var en kötü olan modeli biz kullanıyoruz yazık bu çoçuklara şimdide okullarda yazılı sınav modeline dönüldü günün sonunda test ile karşılaşıyorlar milli eğitim hiç olmadı kadar kötü seviyelere indi bunun aksini söyleyen varsa lütfen yazsın 7 0 Yanıtla
  • sait turk: merak ediyorum, bir senede bu sınavlarda, herkes sorunsuz yetişti sınava girdi diye haber olacakmı? 4 0 Yanıtla
  • Omer Kutlu: Olabilecek şeyler, itfaiye teşkilatını tebrik eder kardeşimize başarılar dileriz. herşeye muhalefet olmayın 4 0 Yanıtla
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