Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

Olcay Berber:

tüm yılı 3 saate içine sokmak kadar kötü bir eğitim düzeni olamaz bir çok model var en kötü olan modeli biz kullanıyoruz yazık bu çoçuklara şimdide okullarda yazılı sınav modeline dönüldü günün sonunda test ile karşılaşıyorlar milli eğitim hiç olmadı kadar kötü seviyelere indi bunun aksini söyleyen varsa lütfen yazsın