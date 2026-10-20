Sinop Erfelek'te 70 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki arkadaşını vurup intihar etti

Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki bir kişi, tartıştığı 60 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Aydın, silahla Sabri Karasu'yu vurdu. Aydın, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın ve Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.