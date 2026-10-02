Sinop'ta tekne kazasında kaybolan polis Numan Şen'den acı haber - Son Dakika
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Sinop'ta tekne kazasında kaybolan polis Numan Şen'den acı haber

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Balıkçı teknesinin iki gün önce Lala köyü açıklarında alabora olmasının ardından aranan polis memuru Numan Şen ölü bulundu. Ankara ve Samsun emniyetinden gelen dalgıçlar, Şen'in cesedini sonarla kıyıdan 500 metre açıkta, 7 metre derinlikte tespit etti. Kazada hayatını kaybeden diğer polis Orhan Gazi Yetiş'e olay günü ulaşılmıştı.

Sinop'ta iki gün önce teknelerinin alabora olması nedeniyle kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de (kurbağa adamlar) yer aldı.

TEKNEDEKİ DİĞER POLİS OLAY GÜNÜ BULUNMUŞTU

Sinop'un Lala köyü açıklarında, iki gün önce meydana gelen olayda, balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle kaybolan polis memurlarından Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedenine olay günü ulaşılmış, aynı teknedeki polis memuru Numan Şen'in bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştı. Bu çerçevede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki 4 dalgıç polis de çalışmalarda yer almak için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polislerle birlikte Sinop Emniyetine yardım etmek için görevlendirilmişti.

SONAR CİHAZIYLA TESPİT EDİLDİ

Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD'ın da destek verdiği çalışmalarda, Şen'in cesedi dalgıç polisler tarafından kullanılan sonar cihazıyla tespit edildi. Kaybolan polisin cenazesine kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede yer alan 7 metrelik derinlikte ulaşıldı. Şen'in cesedi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA
Orhan GaziDenizcilik3. SayfaGüncelSamsunAnkaraSonarSinopPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta tekne kazasında kaybolan polis Numan Şen'den acı haber - Son Dakika
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