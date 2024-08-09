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Sır perdesi çözüldü, gerçek kan davası çıktı

16 yıldır kayıp sanılıyordu, kan davasına kurban gitmiş

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran'ın sır dosyasını İzmir polisi çözdü. Ceyran'ın kan davası nedeniyle cinayete kurban gittiği ve cesedinin sazlık bir alana atıldığı ortaya çıktı.

2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran hakkında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 1 yılı aşkın süren çalışma ve araştırma sonucu, Ceyran'ın kayıp olmadığı, aralarında kan davası bulunan şüpheliler tarafından 2008 yılında öldürülerek kaybedildiği tespit edildi. Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Adana ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda olayla ilgili oldukları tespit edilen S.B.E.B.A.B.ve M.A.B.adlı 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kan davası cinayetini itiraf etmesi sonucu kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cesedinin arama çalışmaları sürdürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sır perdesini İzmir polisi çözdü; gerçek ortaya çıktı

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, öldürülerek sazlık alana atılan ve cesedi aranmakta olan Ramazan Ceyran ile ilgili sır perdesi aralandı. Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındılar.

İntikam için adım adım takip

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrendiler ve mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Torbalı ilçesine gelerek keşif çalışmalarına başladılar. Keşif çalışmalarını, dikkat çekmemek adına Adan'dan Bodrum'a turizm amaçlı gelme süsü vererek günlük olarak Torbalı'ya gidip gelerek yaptılar. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öldürüp cesedini sazlık alana atmışlar

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri tespit edildi.

16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.