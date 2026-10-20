Şırnak Cizre'de 14 yaşındaki çocuk kurstan ayrılalı 7 gün oldu, hâlâ kayıp - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de 14 yaşındaki çocuk kurstan ayrılalı 7 gün oldu, hâlâ kayıp

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Şırnak Cizre\'de 14 yaşındaki çocuk kurstan ayrılalı 7 gün oldu, hâlâ kayıp
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kur'an kursundan 7 gün önce ayrılan 14 yaşındaki çocuk eve dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Polis bölgede arama başlatırken, Mersin'de görüldüğü ihbarı üzerine kente giden aile bir sonuç alamadı ve çocuğun bulunması için yardım istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim gördüğü Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Muhammed Gören, 7 gündür her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Cizre'nin Cafer-i Sadık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki Cafer-i Sadık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören Silopi nüfusuna kayıtlı 14 yaşındaki Muhammed Gören, 7 gün önce kurstan ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine endişelenen Gören ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve inceleme başlatırken, aile de kendi imkanlarıyla sokak sokak çocuklarını aramaya başladı. Çocuğun Mersin'de görüldüğü yönündeki ihbar ve iddialar üzerine kente giden aile üyeleri, burada da yürüttükleri arama çalışmalarından bir sonuç alamadı.

"Görenlerin insaniyet namına bildirmesini rica ediyoruz"

Gözü yaşlı aile, hayatından endişe duydukları evlatlarının bir an önce bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi. Muhammed Gören'i görenlerin veya yerini bilenlerin kolluk kuvvetleri ve kendilerine ulaşmaları çağrısında bulunuldu. Emniyet güçlerinin kayıp çocuğu bulmak için başlattığı çok yönlü inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaMersinGüncelŞırnakCizrePolisÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de 14 yaşındaki çocuk kurstan ayrılalı 7 gün oldu, hâlâ kayıp - Son Dakika
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