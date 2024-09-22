Şişli'de Alacak-verecek Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Alacak-verecek Kavgası: 3 Yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

22.09.2024 19:36
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İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. (54), B.K. (53) ve B.K. (28) isimli şahıslar, silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Alacak-verecek Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Alacak-verecek Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
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