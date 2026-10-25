Şişli\'de apart otelin çatısından düşen yabancı uyruklu genç kadın hayatını kaybetti

Şişli'de apart otelin çatısından düşen yabancı uyruklu genç kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Şişli ilçesinde, Ergenekon Mahallesi'ndeki apart otelin çatı katında kalan yabancı uyruklu genç kadın, yan binanın çatısına geçtikten sonra havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir apart otelin çatı katında yaşayan yabancı uyruklu genç kadın, yan binanın çatısına geçtikten sonra apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı apart otelin çatı katında yaşadığı öğrenilen A.B. (26) isimli genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yan binanın çatısına geçti. Genç kadın, daha sonra havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
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