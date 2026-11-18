Sivas'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Sivas'tan Erzurum'a seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 12 AF 676 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.