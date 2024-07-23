Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada

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Sivas'ta, iki küçük kız çocuğunun karton ve plastik atıkların üzerine oturarak 3 tekerlekli motorla yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı. İsimleri öğrenilemeyen küçük kızlar, ailesiyle birlikte topladıkları atıkları motora yükleyerek tehlikeli bir maceraya atıldı. Görüntülerde, küçük kızların karton ve plastik atıkların üzerinde sarsılarak yolculuk yaptığı açıkça görüldü.

23.07.2024 13:47
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Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada

SİVAS - Sivas'ta, iki küçük kız çocuğunun karton ve plastik atıkların üzerine oturarak 3 tekerlekli motorla yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sivas kent merkezi Yenişehir mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki küçük kız çocuğu, ailesiyle birlikte topladıkları karton ve plastik atıkları 3 tekerlekli bir motora yükleyerek üstüne çıkıp tehlikeli bir maceraya atıldı. Bir süre akan trafikte yolculuk yapan küçük kızlar, adeta yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameralara yansıdı. Bir süre bu şekilde yolculuk yapan küçük kızlar ara sokaklara girmeleriyle gözden kayboldu. Görüntülerde, küçücük kızların karton ve plastik atıkların üzerinde sarsılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı açıkça görüldü.

Sivas\'ta tehlikeli yolculuk kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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