Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı - Son Dakika
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Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve iki yeğenini bıçakla yaraladı. Abla ve eşinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

26.08.2024 22:51
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç birlikte yaşadığı aileden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş. isimli şahıs birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi Sezer ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu. Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: elhamdülillah bugünde eve bıçaklanmadan girdim niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için 2 rekat şükür namazı kılmaya allahu Ekber 7 3 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Serbest kalacak 6 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Şizofreni gibi Ağır Hastalıkları bulunan Hastaları neden Aile içinde Güvensizlik içinde yaşamasına izin veriyorsunuz. Yok mu Büyük Şehir Hastaneleri veya Tedavi Merkezleri kurulmalı. 3 0 Yanıtla

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