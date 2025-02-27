Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü - Son Dakika
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Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü

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Gaziantep'te gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından son yolculuklarına uğurlanan kardeşler yan yana toprağa verildi.

27.02.2025 14:35  Güncelleme: 14:51
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.

Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
Hayatını kaybeden kardeşler Mehmet Fatih (solda), Arif (ortada), Yusuf Güneş (sağda)

SOBADAN SIZAN GAZ 3 KARDEŞİ HAYATTAN KOPARDI

Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler, kurtarılamadı. Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Kardeşler için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile kardeşlerin yakınları ve mahalleli katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından 3 kardeş, mahalle mezarlığına yan yana toprağa verildi.

Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 24 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Mekanı cennet olsun 16 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    Allah rahmet eylesinler 4 0 Yanıtla
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