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Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.

01.02.2024 22:55  Güncelleme: 23:19
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

ARACINA ALDIĞI ADAM TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. "Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aramış, araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

"İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz E. ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyulmuştu.

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerince saldırganı yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin D.A., olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Mert Aydoğmuşoğlu: Artık günümüz toplumunda iyiliğin karşılığı kötülük oldu yazık günah evine ekmek göturen adam eşi çocukları için çalışıp çabalayıp bir de insanlık yapıp bir insanı zor durumdan kurtararak hayatından oldu ne denir ne diyim bilemesim küfürü bile haketmeyen aşşağalık bir varlık hiç mi acımadın hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz ilahi adalet gelir seni bulur yetkililer sana en büyük cezayı verir umarım 67 1 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Hep mi merhametten maraz doğacak? Annesi, babası, eşi, çocukları kavruluyordur ciğer ateşi ile.. 51 0 Yanıtla
  • Nizamettin Ucal: ALLHU TEALA ; " KISASTA HAYAT VAR " buyurmuştur bu CANİİ aynı şekilde Rahmetlinin akrabaları tarafından kendisine KISAS uygulanacağını bilse bunu yaparmıydı bence hayır 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk: İnsanlık bumu... 0 0 Yanıtla
  • Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
    22:55 Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.

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Mustafa Kemal Atatürk, Gaziemir, İzmir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika


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