İstanbul\'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

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Köpeklerin kontrolsüzce sokağa terkedilmesi veya sokaklarda çoğalmalarından ötürü artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da kaydedilen bir görüntüde parkta yürüyüş yapan bir vatandaşa sokak köpeklerinin saldırdığı, korkuya kapılan vatandaşın da elindeki sopayla köpeklere karşı koymaya çalıştığı görülüyor.

SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN ADETA SAVAŞTI

Akşam saatlerinde göl kenarındaki parkta yürüyüş yapan genç olacaklardan habersiz yürüyordu. Bir anda etrafında beliren 3 köpek havlamaya başlayarak genç adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran adam, yerde şans eseri bulduğu sopayı köpeklere doğru savurmaya başlayıp kendisini korumaya çalıştı.

KÖPEKLERLE ADETA SAVAŞTI

Talihsiz genç, saldırıdan bir an olsun vazgeçmeyen köpeklerle adeta savaştı. O anları ise bir vatandaş evinin balkonundan görerek cep telefonu kamerasıyla anbean kayda aldı.

YA BİR ÇOCUK OLSAYDI?

Genç adam kendisini köpek saldırısından korumayı başardı ancak herkesin aklına "Onun yerinde bir kadın veya çocuk olsa saldırıdan kendisini koruyabilir miydi?" sorusu geldi.



