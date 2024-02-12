İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

12.02.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köpeklerin kontrolsüzce sokağa terkedilmesi veya sokaklarda çoğalmalarından ötürü artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da kaydedilen bir görüntüde parkta yürüyüş yapan bir vatandaşa sokak köpeklerinin saldırdığı, korkuya kapılan vatandaşın da elindeki sopayla köpeklere karşı koymaya çalıştığı görülüyor.

Sokak köpekleri tehdit oluşturmaya devam ediyor: Parkta yürürken saldırıya uğradı

SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN ADETA SAVAŞTI

Akşam saatlerinde göl kenarındaki parkta yürüyüş yapan genç olacaklardan habersiz yürüyordu. Bir anda etrafında beliren 3 köpek havlamaya başlayarak genç adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran adam, yerde şans eseri bulduğu sopayı köpeklere doğru savurmaya başlayıp kendisini korumaya çalıştı.

Sokak köpekleri tehdit oluşturmaya devam ediyor: Parkta yürürken saldırıya uğradı

KÖPEKLERLE ADETA SAVAŞTI

Talihsiz genç, saldırıdan bir an olsun vazgeçmeyen köpeklerle adeta savaştı. O anları ise bir vatandaş evinin balkonundan görerek cep telefonu kamerasıyla anbean kayda aldı.

YA BİR ÇOCUK OLSAYDI?

Genç adam kendisini köpek saldırısından korumayı başardı ancak herkesin aklına "Onun yerinde bir kadın veya çocuk olsa saldırıdan kendisini koruyabilir miydi?" sorusu geldi.


İstanbul\'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bülent C.: sokak köpeklerini temizlemeyen belediyelere oy vermeyin. 51 3 Yanıtla

Sokak Köpeği, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement