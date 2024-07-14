Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın 3. gününde devam ediyor. Yangının üretim fabrikasına sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

14.07.2024 15:52
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Aydın'ın Söke ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan ve 3 gündür devam eden yangında alevler ikinci depoya sıçardı. Yaklaşık 47 saattir aralıksız yanan alanda alevlerin üretim fabrikasına sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 3. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, kağıt bloklarını saran alevler ikinci depoya sıçradı. Üretim fabrikasına yakın depoda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bölgede yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının bir an önce söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi. Bölgede hazır bulunan UMKE ekipleri ise dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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