Gencin Son Yılları Depremzedelere Yemek Dağıtarak Geçti

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Sopayla öldürülen gencin depremzedelere yemek yaptığı görüntüler ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürülen gencin, 6 Şubat depremlerinde gönüllü çalıştığı ve çadır kentlerde insanlara yemek yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, şahısların Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

6 Şubat depremlerinde insanlara yemek yapmış

Canice öldürülen Mesut Kazancı'nın 6 Şubat depremlerinde depremzede vatandaşlara yemek yapıp dağıttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Mesut'un, depremzedelere "Burada hazır yemek var" dediği ve bir çadır kentte insanlara yemek yaptığı görülüyor.