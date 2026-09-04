Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada - Son Dakika
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Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

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Sultanbeyli’de, Türkiye'de saldırı planladığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin etkisiz hale getirildiği çatışma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çatışmada bir vatandaş yaralandı.

Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine operasyon düzenlenmişti. 

Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

DEHŞET ANLARINI BİR VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Teröristin polise ateş açması üzerine çıkan ve bir vatandaşın yaralandığı çatışma anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin müdahalesi ve yaşanan hareketli dakikalar yer alırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Güvenlik, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada - Son Dakika

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