İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, sosyal medya üzerinde başlayan bir kavga cinayetle sonuçlandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtaza İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile Murtaza İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Murtaza İ., silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç'yi vuran Murtaza İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç'ye ateş açtığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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