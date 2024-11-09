Sultanbeyli\'de Silahlı Kavga: Bir Ölü

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, sosyal medya üzerinde başlayan bir kavga cinayetle sonuçlandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtaza İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile Murtaza İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Murtaza İ., silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç'yi vuran Murtaza İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç'ye ateş açtığı öğrenildi.