Hastane karşısındaki parkta acı olay! Kutu içinde bulundu - Son Dakika
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Hastane karşısındaki parkta acı olay! Kutu içinde bulundu

Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta bulunan bir kutu içerisindeki cenin, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor.

23.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Sultangazi'deHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta cenin bulundu. İhbar sonrası parka gelen olay yeri inceleme ekipleri kutu içinde bulunan ve yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

LİSE ÖĞRENCİLERİ FARK ETTİ

Dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi. Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hastanenin karşısındaki parka cenin atıldı
Hastanenin karşısındaki parka cenin atıldı
Hastane karşısındaki parkta acı olay! Kutu içinde bulundu
Kaynak: DHA

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