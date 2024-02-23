Hastane karşısındaki parkta acı olay! Kutu içinde bulundu

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Sultangazi'deHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta cenin bulundu. İhbar sonrası parka gelen olay yeri inceleme ekipleri kutu içinde bulunan ve yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

LİSE ÖĞRENCİLERİ FARK ETTİ

Dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi. Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.