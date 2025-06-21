Sultangazi\'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA ANNESİNİ DARBETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı. Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O ANLAR KAMERADA

Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER İZLEMEKLE YETİNDİ

Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.