İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı. Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi - Son Dakika
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