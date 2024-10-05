Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Geniş Video İzle

İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı vahşice öldürüp intihar eden Semih Çelik'in evinden çıkan objeler kan dondurdu. Çelik'in evinde yapılan aramalarda Hristiyanlık ve Hz. İsa figürleri bulundu.

05.10.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih dün korkunç bir olaya sahne oldu. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in bununla da sınırlı kalmadı, vahşetten yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü belirlendi.

SUR CANİSİNİN EVİNDE DİKKAT ÇEKEN OBJELER

İnfial yaratan olayın yankıları sürerken Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ekipler ilginç bulgulara ulaştı. Çelik'in evinden dikkat çeken objeler çıktı. Objelerin birçoğunun Hristiyanlık ve Hz. İsa figürlerinden oluştuğu görüldü.

DAHA ÖNCE KAYDA ALDIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.

İşte o objeler:

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Semih Çelik, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bayram Yavuz:
    Abi dehşet haberleri yasaklansın. Herkesin psikolojisi bozuluyor böyle fotoğraflar videolar yayınlamayın lütfen please! 21 3 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan:
    Aklı başında hiçbir insan bu vahşeti yapamaz bunlar hep uyuşturucunun etkileri acil bu uyışturucuyla acil eylem planı yapılmalı satan sarmasına yardım eden cezalar çok hafif kalıyor en fazla 1 sene belki 6 ay yatıp çıkıyorlar bir halt yemiş gibide bu kez daha fazlasıyla uğraşıyor çünkü ceza yok 6 nolcakki diyor yatar çıkarım ama zehirlediği gençlik bir ülkenin sonu demek ilk önce bence hükumet uyışturucuyla mücadele etmeli emin olun israil den daha tehlikeli bir tehdit bu lanet şey 11 0 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    çocukları çok fazla özgür bırakmanın sonucu, çocuğunun,kiminle oturup kalktığını bilmek lazım 10 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    ilk resimdeki bastan ikinci kitap bende de var tesaduf mu:) 3 6 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan:
    Ailelere çok iş düşüyor devlet herkesi kontrol edemez aile çocuğunda tuhaflık sezdiği an önlemlerini almalı bu ve bunun gibi daha binlercesi aramızda acil önlem alınmalı gençlik bitmiş en başta uyuşturucuyla mücadele edilmeli.zehir tacirleri ilkokul kapılarına kadar elini kolunu sallayarak geziyorlar 4 2 Yanıtla
  • Zafer Seker:
    odunu bol olsun köpeğin 6 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    satanist p.z.v.n.k 1 0 Yanıtla
  • KURU FRU:
    Bu tip sapkın ve psikopatlar her toplumda bulunabilir. Niçin haber yorumunuzda aralara Hz.İsa, Hristiyanlık vb. Kavramları sokuşturuyorsunuz? Bi tarihte evlerin bodrumlarında domuz bağı ile insanları boğup gömenler bunu müslümanlık adına yapmıyorlar mıydı? Onların evlerinden çıkanları bir araştırın bakalım… 1 0 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    enteller danteller ve marjinal gruplar kadın hakları cart curt diyen sanatçı bozuntuları hadi ayaklansanıza en ufak bir İslam ibaresi olsaydı ayaklanırdınız hadi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
18:22 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 19:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement