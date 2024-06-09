Gece kulübü dövüş kulübüne döndü! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövdüler - Son Dakika
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Gece kulübü dövüş kulübüne döndü! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövdüler

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Taksim'de bir gece kulübünde kız arkadaşına sigarayla çarptıkları için 3 kişiyle tartışan genç kabusu yaşadı. Kavga sırasında gözünde bardak patlatılan yabancı uyruklu genç sağ gözünün görme yetisini yitirdi. Yakalanan saldırganlarsa adli kontrolle serbest bırakıldı.

09.06.2024 10:50
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İstanbul Taksim'de gece kulübünde kız arkadaşıyla eğlenen genç ile 3 şahıs arasında çıkan kavga kötü bitti. Kavgada gencin gözünde bardak patlatarak darbeden 3 kişi serbest bırakıldı.

SİGARAYLA KIZ ARKADAŞINA ÇARPTI

Geçtiğimiz 19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşanan olayda gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından Anass E.H. ile şahıs arasında tartışma çıktı.

Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlattı

GÖZÜNE BARDAKLA VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, şahsın 2 arkadaşı da katılınca ortalık karıştı. Kavgada yere yatırılan genç, 3 şahıs tarafından dakikalarca öldüresiye darbedildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25), Erkan Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlattı

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye "kasten yaralama" suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünde görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Gece kulübü dövüş kulübüne döndü! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövdüler
Kaynak: İHA

Taksim, Kavga, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece kulübü dövüş kulübüne döndü! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet KILIÇ: bunu yapanların serbest bir şekilde dışarda dolaşmaları şaka gibi olan o gence olmuş yalnız o zarar gören arkadaş bir savcı veya bir hakim çocugu olsaydı onu serbest bırakan arkadaşlar bir daha bence şu soruyu kendilerine sorması gerekirdi.biz ne yaptık .adalet kime var kime yok 77 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Taksim terör suç yuvası olmuş. 49 0 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Bir suç örgütleriyle mücadele ediyoruz havası veriyorlar. Ettiyseniz nerden türedi bunlar 15 0
  • SEZER ÖZTOP: burada nasıl bi adalet yaşanmış böyle olayın iç yüzünü bilmiyoruz ama bu (adli kontrol)bayaa moda oldu suçlular 1 ay bile yatmaz oldu adama 3 kişi saldırılıyo ve göz ü eskisi gibi olmayacak, ülke ne hale geldi 35 2 Yanıtla
  • Mert GİRGİN: Taksim denilen yer batakhane. 34 1 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: bu serbest bıraktıkları kişileri serbest bırakanlar kimlerse hakim savcı fark etmez onların karısının kızının gözünü kör etseler acaba yine serbest kalırlar mıydı çok merak ediyorum 34 1 Yanıtla
  • Ali Yolun: Birini kör edersek serbestiz arkadaşlar ona göre 23 0 Yanıtla
  • Şükrü null: gecenin 04:00 da iyi bir şey olması beklenemez. şu testisi misali 15 3 Yanıtla
  • sait turk: Türkiyede özellikle maalesef! kavga, yaralama vesaire yaptığın zaman sonucu, denetimli serbestlik! ve hatta hırsızlık benmi yanlış biliyorum ?bu yüzden insanlara bir özgüven gelmiş bu ne yahu? eskiden birisinin yanında kadın, hatta eş yada kız arkadaşı olduğu zaman dikkatli konuşur ortalığı sakinleştirirdik, bayan var diye! 15 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Herkesi sokağa salan infaz yasası var. kovit yasası sağolsun 11 0 Yanıtla
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