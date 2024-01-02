Taksim\'de tartıştığı annesiyle üst geçitten atlayan genç hayatını kaybetti

Taksim'de annesiyle tartıştıktan sonra üst geçitten aşağıya atlayan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesinin sinir krizi geçirdiği olayda, genç bir anda üst geçitin meydan kısmından yola atlayarak ağır yaralanmıştı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz 10 Aralık Pazar günü saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda Furkan Kaya (23), annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamıştı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan Kaya sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bırakmıştı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirmişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Annesi başında feryat etmişti, genç hayatını kaybetti

Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Kaya'yı ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Bursa ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Furkan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"Beni işten aldı eve gidiyorduk bir anda atladı"

Gencin cenazesi ailesi tarafından toprağa verilirken, annesinin ifadesi de ortaya çıktı. Kadın ifadesine, gece saatlerinde oğlunun kendisini Beşiktaş'ta çalıştığı işyerinden aldığı kendisi ile şakalaştığını ve aralarında hiçbir problem olmadığını söylediği öğrenildi. Gencin eve gittikleri esnada bir anda kendini attığını söylediği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL