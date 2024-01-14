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Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle araç yangını kısa sürede söndürüldü.

14.01.2024 - 16:24,
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Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yanan araç kısa sürede söndürüldü.

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen vatandaşa ait 43 HK 902 plakalı otomobil park halinde iken iç kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil servise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile araç yangını kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı\'da park halindeki otomobil alev aldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika


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