Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü - Son Dakika
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3.Sayfa

Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü

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İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.05.2025 01:03  Güncelleme: 07:57
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İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü.

Erol E. isimli bir vatandaş, 7 milyon lira değerindeki tazminatını 10 yıldır alamadığı gerekçesiyle Çalık Holding Şişli binasına gitti.

KORUMALARA TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü

Çalık Holding, İş Dünyası, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Önder null:
    ekepenin adamlari 422 1628 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Ekepe diyenin telaffuzundan ne mal olduğu belli oluyor. Pekeke kendini tasfiye erse bunlar tasfiye olmaz. 1700 277
    Ali osman Dinç:
    yok an. a.ı 43 90
    Adalet adalet:
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ???????? 27 83
    Özkan saz:
    adam doğru söylemiş, akp yalamaları linçlemiş 49 33
    Selim Kayisi:
    Yok yani, azami tazminat oranı da 46500 tl civarı bir şey. yani bir akşam yemeklerinin onda biri. İK birimleri kraldan çok kralcı olmaya devam etsinler. 43 1
    Ösat bey:
    doğru söze ne acet. cahil kör yalaklar toplanmış yine 20 3
    Abuzer Yavuz:
    Sırrı Süreyya Önder in deyimiyle akape 13 3
    Etirol Orhan:
    huseyın ergun takıldıgın konu bu ıse senın acıl satın alman gereklı bır ıhtıyacın olan bır sey al cunku para ıle bulunuyor sızde o paran yoksa oda yok demek kı 13 3
  • Nusret Menteş:
    1.5 milyar dolar servetin var sayın ahmet çalık değdimi şimdi üç kuruş için emek vermiş yıllarca çalıştırdığın garibanın canını almaya ? 604 9 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    işci işcinin yanında olmayıpta patronun yalakası iti olursa sonuç malesef böyle oluyor. emekçi kardeşlerimize selam olsun. allah rahmet eylesin. bu caniliği yapanda yaptıranda belasını aynı bulsun. ama zengine bişey olmuyor bu memlekette olsn garibana olur yine. 481 6 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bir garibanın emeğinede göz dikmişler, diyecek çok şey var ama Akp sayesinde son yıllarda zirve yapmıştı, noktayı koymak zorunda kalıyoruz. 289 62 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ahmet Çalık Tayyibin zengin ettiği yandaş haramilerin başını çeken isimlerdendir 287 34 Yanıtla
  • Ra198903:
    rönesans çalık Cengiz kalyon limak vb hepsi aynı kıdem ihbar fazla mesai ödememek için her yolu denerlerdi demekki artık dövmeye ve öldürmeye başlamışlar 288 11 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP'nin sayesinde zengini tam zengin oldu fakirde hepten biti 239 13 Yanıtla
  • oktay sayar:
    cehennem zalimler için var 225 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    bari hepsini tarasaydın son mermiyide kendine ayırsaydın 209 6 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Akepe'nin madencileri 183 14 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu tip holdingler bu şekilde büyür paranı alamazsın 182 3 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Yazık, eğer öyleyse bu iş çok kelle götürür götürmelidir de! Hangi tarafta olursa olsun asla kabul edilemez.. Her türlü gereği yapılmalı bu haydutluğun... 97 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Holdingin avukatları şimdi harıl harıl savunma metni hazırlığındalar... Gariban tazminatsız öldü. Üstüne borçlu da çıkacak... Umarım sayın Cumhurbaşkanımız bu zulme ortak olmaz ve mazlumun yanında yer alır... Eminim Erdoğan duyarsa gereğini yapar... 47 47 Yanıtla
  • enteresan:
    organize suç olarak incelenmeli ve ibreti alem olacak şekilde ceza cerilmeli. 92 0 Yanıtla
  • 008294:
    Göterinden gil düşse akp biliyorlar nasıl bir zihniyet anlamadım 23 68 Yanıtla
  • engin7976744:
    Binlerce insanın emeğini sömürerek holding olmak ; iki cihanda cehenneme davetiye... Bu zalimlere, destek olanlar da aynı cehenneme ortak.... 89 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Din tüccarlarının kuyrukları ,kul hakkı yiye yiye zebanileşmiş yaratıklar ! 73 8 Yanıtla
  • Asaf:
    Ak Parti'ye oy veren kardeşler bunda sorumluluğunuz var 60 19 Yanıtla
  • 6106:
    ADALET BAKANI İŞCİ HAKKI DİYE BİR ŞEY YOK TÜRKİYE'DE BÜLBÜLOĞLU DİYE BİR FİRMA VAR TRABZONLU 50 KİŞİ İŞLER YANİ MAHKEMEYİ KAZANDIK 10 YIL OLDU BİR TÜRLÜ PARAMIZI ALAMIYORUZ 73 0 Yanıtla
  • Kirker:
    ülkenin adaleti bu kadardır. ben haklı olmama rağmen elimde doktor raporu olmasına rağmen fabrikayı mahkemeye verdim. ilk mahkemeyi kazandım üst mahkemeye gittiler ve 4,5 yıldır olmayan adaletin kararını bekliyorum. fabrikanın sahibi Khpe İsraildir . ben o parayı vermiycem istediği kadar mahkemelerde gezsin. işte adaletiniz bu kadar. 49 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Baktım da basiretsiz bir holdink olayını reise maal etmeye çalışan bir bsiz kitle var burada onlara DİYORUM ki at gözlüğünüzü çıkarı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ???????? 9 37 Yanıtla
  • mert çelik:
    ceza alırlarmı pişmanlık falan olursa 39 5 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Eser döner sap döner gün gelir hesap döner. İnsanlıktan nasibini almamış korumalar yarın cenab-ı Allah sizi evlatlarınızla imtihan edecek merak etmeyin. Bu ülkenin bu milletinin böyle canavarlaşmasın tek sorumlulukla AKP hükümetidir.. 38 3 Yanıtla
  • Asaf:
    Takipsizlik kararı verilir çünkü onların işleri çok diploma iptaliyle uğraşıyorlar 34 2 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    işçi tazminatlarına bu kadar rahat çöküyor işte bu iş verenler. ister merdiven altı atölyeleri ister koskoca en zengin listesine girmiş holding sahibi olsun fark etmiyor. işçinin alın teri kurumadan hakkını verin denir dinimizde. değil hakkını vermek adamın canını alıyorlar. çalık Holding'e de kayyum atayın. SUÇU HAK YEMEK. 33 1 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    Türkiye burası normal her işçi işi bıraksa dahi tazminat hakkı almalı. işveren çeşitli bahanelerle insanlara mobbing uyguluyor. bunu mahkemede ispat edemiyor. nasıl alacak tazminatı. bu kanunla olur. eğer o işçinin sırtından kazandiysan vereceksiniz tazminatı 30 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Kim olursa olsun insan hakkını arayamaz mı hangi parti olursa olsun bize ne fayda ları okuyorki, ha akpchpkk ne farkı kaldı ki olan halka oluyor 24 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu ülkenin kaymağını caapeliler yer kadıköyde beşiktaşta bebekte otururlar em zen ilçeler bunlara aittir paraya ihtiyaçları yoktur niye çünki 80 yıl çaldılar yediler ellerine bir fırsat geçti ibb yi tokatladılar işte bu yüzden.REİS. 7 13 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Zamanı gelince bu çınar ağaçları yeterli olmayacak ama bulunur bir yolu 19 0 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Gelismemis, ülkelerde devletleri sermaye sahipleri yönetir, kısacası holdinglerin huzurunu rantını bozacak kanunuda cikmaz 18 0 Yanıtla
  • murat3717:
    haberi ilk okuduğumda başka bir ülkedir diye düşündüm nereye gidiyor güzelim ülkenin insanı vah vah yazıklar olsun 18 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    yaw kendimi koruma sanan 1 kişiye 10 kişi dalan korumalar bugün bunu o işçiye yaptıran yarın size neler yaptıracak bunu düşünmeyecek kadar yalaka aptalmısınız 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Sağlam:
    Çalık grubu AKP'nin yani atv nin sahipleri malatyalılar millet vekilleri vardı 4 donem yaptı. Bunu inkar edemezler 11 2 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Öncelikle vefat eden kardesimiz Allah rahmet eylesin Allah CC rahmeti ile muamale etsin yalnız burdaki bazı troler bunuda Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamış yaziklar olsun içinizdeki kin ve nefrete boğulun 4 6 Yanıtla
  • mahmut yılmaz:
    Bu şirkette tazminatla alakalı bir durum olamaz ya yasal olarak tazminat hakketmemiştir veya faklı birşey olabilir ama tazminat olamaz adama yazık olmuş 0 10 Yanıtla
  • 153246:
    2 gün sonra devlet şirketten özür diler.konu kapanır.olan ölen mağdura ve ailesine olur.çünkü devir soygun düzeni , harami düzeni 7 1 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    Hepimiz zaman zaman yaşıyoruz en namuslu,dindar görünümlü patron bile tazminatı vermemek veya en düşükten vermek için bin takla atıyor yazık olmuş 6 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Yeni Türkiye verin yetkiyi görün etkiyi :) 4 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Bu biçim bir tazminattır rakam bayabir şüpheli çalık holding bu parayı odeyemiyecek bir holding değil burada başka bir sorun var gerçi haberi yapan sözcü olunca kaynak chp boykotuna uymuş 2 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    Adam kimseye silah çekmemiş, kimseyi yaralamamış, bahçedeki saksıya 3 el ateş etmiş,üstelik kendi kafasına namluyu tutmuş, bunu gören özel güvenlikçiler polis çağıracaklarına mahkemeyi orada kurup, sanığın idamına karar vermişler!!!!! Şimdi bunada haneye tecavüz, haksız tahrik altında işlenmiş suç diyerek sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verirler!!!! 3 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Mahkeme niçin haciz yoluyla almaya gitmedi? Ödeme yapmayabilir ama haciz konulabilirdi? 1 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Bu firmada tazminat odemedigine göre bu firmada çalışmaya gerek yok. 1 0 Yanıtla
  • Ösat bey:
    akp nin zamanında zengin olup iş veren olan tiplere bakın hak huk adalet kuran kitap allah derler ama en fazla kul hakkını yiyende onlardır. ne güzel ironi demi, cebinde 5 tl si olmayıp ekepe diye ortada gezinen kör cahiller bu ülke sizin yüzünüzden bu halde. 20 sene ileriyr gmtürdük diye övünen tipler ülke şuan 150 sene geriye gitti... 0 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Bunlar daha başlangıç. Demokrasi treninden inince görün tazminati 0 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Çalık şirkete Tayyip Erdoğan'ın elektriği sattığı şirket yani şirket Tayyip Erdoğan'a aittir bu beşli çetelerin hepsi Tayyip Erdoğan'ın açtığı şirketlerdir başkalarının isim adı altında.. 0 0 Yanıtla
  • Sabri Çepni:
    İş kanunu degişmeli herkes çalıştığı kadar tazminatı sorgusuz sualsiz alabilmeli. 0 0 Yanıtla
  • Salih4198:
    ben mahkemeye verdim,işe iade davasını kazandım,işe geri almadılar,tazminat davası açtım 8 sene oldu hala alamadım,nasıl olacak, 0 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    oç son dakika niye yorumlarımı onaylamıyosun 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Balcıoğlu:
    Arkadaş siz nasıl bir şekilde kafayî yemişsiniz.. bugun istanbul hafif yağmurlu erdoğan yüzünden mi acaba.. o kadar büyük şirketlerde çalistim bir tane patron veya üst düzey müdur gormedim erdoğani net olarak sevdiğini söyleyen onun için erdoğan i gerçek halk seviyor artık bu çamurlardan vazgeçin.. gidin zengin yerlere hepsi cehapeli neden? 0 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    o nasıl bir tazminatmis 30 yıl devlete çalıştım aldığım 500 bin tazminat hakmi adaletmi 0 0 Yanıtla
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