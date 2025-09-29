İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

KATLİAM GİVİ KAZADA 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.