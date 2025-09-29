İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
29.09.2025 16:51
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

KATLİAM GİVİ KAZADA 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Sağlık, Ergene, Kaza, Son Dakika

