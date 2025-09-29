Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?