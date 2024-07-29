Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına da sıçradı. Fabrikalardaki çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

29.07.2024 19:48  Güncelleme: 20:22
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisindeki parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemelerin patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı

İKİ FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLDU

Rüzgarın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızla büyüyen yangın, her iki fabrikayı da alevler içinde bıraktı. Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü. Tekirdağ itfaiyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisiyle kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı

Tekirdağ emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı
Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı
Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı
Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı
Tekirdağ\'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı - Son Dakika

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