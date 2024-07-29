Tekirdağ\'da kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisindeki parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemelerin patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı.

İKİ FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLDU

Rüzgarın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızla büyüyen yangın, her iki fabrikayı da alevler içinde bıraktı. Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü. Tekirdağ itfaiyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisiyle kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu.

Tekirdağ emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler: