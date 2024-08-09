Teksas'ta öğretmen, cinsel saldırıya uğrayan genç kızı kurtardı - Son Dakika
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Teksas'ta öğretmen, cinsel saldırıya uğrayan genç kızı kurtardı

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Teksas'ta bir ortaokul öğretmeni olan David Garza, evinin dışında saldırıya uğrayan 15 yaşındaki bir kızı kurtararak kahraman ilan edildi. Gece yarısı otobüsten inen genç kızı takip eden bir adam, kızı saldırmaya başladı. Ancak, öğretmen Garza'nın yardım çığlıklarını duyup silahını alarak dışarı çıkması ve adamı uzaklaştırması sonucu kız kurtarıldı. Polis, saldırgan hakkında bilgi topluyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:15
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Teksas'ta bir ortaokul öğretmeni, evinin dışında saldırıya uğrayan 15 yaşındaki bir kızı kurtararak kahraman ilan edildi.

28 Temmuz gecesi saat 00:30 civarında, Houston'da bir otobüsten inen genç kız, bir apartman kompleksine kadar takip edildi. Öğretmen David Garza, kızın yardım çığlıklarını duyunca hemen harekete geçti.

Garza, pencereden baktığında bir adamın yerdeki kıza saldırdığını gördü. Hemen silahını alıp dışarı çıktı. Saldırganın kızı saçından tuttuğunu fark eden Garza, silahını doğrultarak adamı uzaklaşmaya zorladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, Garza'nın üstsüz bir şekilde verandada durup saldırgana bağırdığını gösteriyor.

Komşular, Garza'nın müdahalesi olmasaydı durumun daha kötüye gidebileceğini düşünüyor. Garza, daha önce de benzer bir durumla karşılaştığını ve yine aynı şekilde davranacağını söyledi.

Polis, siyah kapüşonlu sweatshirt, mavi kot pantolon ve beyaz spor ayakkabı giyen saldırgan hakkında bilgi topluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Teksas'ta öğretmen, cinsel saldırıya uğrayan genç kızı kurtardı
Teksas\'ta öğretmen, cinsel saldırıya uğrayan genç kızı kurtardı

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Son Dakika 3.Sayfa Teksas'ta öğretmen, cinsel saldırıya uğrayan genç kızı kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman: insan olmanın dini dili ırkı yoktur tebrik ederim 65 1 Yanıtla

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