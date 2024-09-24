Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti? - Son Dakika
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Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

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Kendi kendine yaptığı düğünle gündeme gelen fenomen Kübra Aykut'un intiharıyla alakalı, teyzesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Kübra ile 10 gün önce görüştüğünü ve Kübra'nın bir sevgilisi olduğunu ifade eden teyze Ayşe Şentürk, ''Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz'' dedi.

24.09.2024 23:25  Güncelleme: 23:40
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Fenomen Kübra Aykut yaşadığı binanın 5. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti. Arkasında bir veda mektubu bırakan Kübra'nın teyzesi Ayşe Şentürk, ünlü fenomenin sevgilisinden ayrıldığı için intihar ettiğinden şüphelendiğini söyledi.

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

CENAZESİ BURSA'YA GETİRİLDİ

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 5. katta bulunan dairesinden düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının evinde yapılan incelemelerde veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

TEYZE ŞENTÜRK AYRILIĞI İŞARET ETTİ

Yaşanan olay sonrası konuşan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk, "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" dedi.

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTI, AKLIMIZ ALMIYOR"

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un dayısı Adem Taş ise, "Kübra elimizde büyüyen bir çocuktu. Hayatını dolu dolu yaşıyordu. Dün gece haberi aldık. Hayatı seven bir çocuk nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor. İstanbul'da hayatını sürdürüyordu. Yılda 1-2 sefer anne ve babasını görmek için Bursa'ya gelirdi. Onları ziyaret ederdi. Ara sıra anne ve babası da giderdi. Ailesi ile barışık bir çocuk değildi. Bizden uzakta, İstanbul'da yaşayan yeğenimizdi. Sosyal medya ile uğraşıyordu. Yetkililer gerekli araştırmaları yapıyordur muhakkak. Bizde hala inanamıyoruz" dedi.

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

3-sayfa, Gündem, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre:
    Ulan bu ülkede bu kadar sorun varken bize ne feno nün ölmesinden 32 21 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Allah hiçkimseyi evlat acısı ile sınamasın. 25 0 Yanıtla
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