TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi

Haberin Videosunu İzleyin
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi
30.07.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi
Haber Videosu

28 yaşındaki TikTok fenomeni Keyla Andreina González Mercado, Ekvador'da canlı yayın sırasında başından vurularak hayatını kaybetti. Keyla, arkadaşı ve arkadaşının erkek arkadaşı Manuel Andrés Álava Lázaro ile alkol alırken şakalaştığı sırada vuruldu. Zanlı Lázaro, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

28 yaşındaki TikTok fenomeni Keyla Andreina González Mercado, canlı yayın sırasında başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ekvador'un Guayaquil kentinde Keyla'nın evinde meydana geldi. İddiaya göre Keyla, arkadaşı ve arkadaşının erkek arkadaşı Manuel Andrés Álava Lázaro ile alkol alırken şakalaştı. Canlı yayında Keyla'nın zanlıya dönerek "Beni iki kez vur, ama biraz içmeme izin ver," dediği duyuldu. Ardından "Kafama iki el ateş et, tek seferde ölürüm, acı çekmek istemiyorum" sözleri geldi. Bu sırada arkadaşı "hayır, hayır" diyerek tepki verdi, ancak Keyla zanlının adını bağırdıktan sonra iki el silah sesi duyuldu.

Yayın aniden kesildi. Arkadaşı hemen Keyla'nın ailesine koşarak haber verdi. Zanlı Manuel Andrés Álava Lázaro motosikletine binip olay yerinden kaçtı ve halen yakalanamadı. Yetkililer, zanlının daha önce dört kez hırsızlıktan sabıkası olduğunu açıkladı.

Keyla ağır yaralanmış halde yere yığılırken, olayın şaka mı gerçek mi olduğu ilk başta anlaşılamadı. Ailesi, genç kadının şakacı bir mizacı olduğunu, bu nedenle böyle sözler söylediğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca zanlının yüzünde gözyaşı, boynunda ise tüfek dövmesi olduğu öğrenildi.

Üç kız kardeşin en küçüğü olan Keyla, sosyal medyada "Chubby" lakabıyla tanınıyordu. Son TikTok paylaşımında "Amacım belli: İyi bir kadın olarak kalmak, Tanrı'yla el ele yürümek, kimseye zarar vermeden sade ve alçakgönüllü bir yaşam sürmek" demişti.

Bu trajik olay, bu yıl yaşanan ikinci benzer cinayet oldu. 13 Mayıs'ta Meksikalı güzellik fenomeni Valeria Márquez de canlı yayın sırasında kurye kılığındaki saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ekvador polisi, Keyla'nın öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi

3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123123As:
    of Türkiye için büyük dert 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:47
Rusya’daki 8.8’lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.