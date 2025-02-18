TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Manisa'da park halindeki tankere çarpan araçta bulunan Mehmet Ensar Özden ile Gizem Özmen hayatını kaybetti. Tanker şoförü gözaltına alınırken Gizem Özmen'in TikTok'ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

18.02.2025 13:58  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İzmir- İstanbul Otoyolu'nda Mehmet Ensar Özden idaresindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TİKTOK FENOMENİYMİŞ

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

"SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA" OLARAK TANINIYORDU

TikTok'ta geçen yıl "travma kasesi" notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini "Sessiz Savaşların Sesi Lavinia" lakabıyla tanıtıyordu.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Instagram, Kırkağaç, 3-sayfa, Manisa, trafik, Yaşam, Medya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cemil Moroglu:
    lütfen ölenin ardindan kotu konusmayin. inandığınız dinin gereği rahmet okuyup geçin. siz tanrı değilsiniz kimseyi yargılama hakkınız yok. size yakışıyorsa buyurun kendini savunamayacak bir meftayı linçleyin. Allah rahmet etsin yakinlarina sabir versin. 73 30 Yanıtla
  • Muzaffer Salman:
    Bay bay 56 21 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ALLAH rahmet eylesin 42 31 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Bir paylaşımında akrabalarına nisbet yapmıştı kusursuzum havaları falan ne yazikki cenazeni akrabaların alıp defnedecek 48 4 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    geberdikten sonra medya fenomeni olsan nolur olmasan nolur 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.