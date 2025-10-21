Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi
21.10.2025 13:14  Güncelleme: 15:41
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi
İzmir'in Tire ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada pimi çekilmemiş eski bir el bombası buldu. Bombayı yanına alan çocuk babasının iş yerine getirdi. İhbarla bölgeye gelen bomba imha uzmanları güvenlik önlemleri alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 10 yaşındaki çocuk, ailesine ait tarlada pimi üzerinde olan eski bir el bombası buldu.

10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, özel kıyafetli ekipler alarma geçti

BOMBAYI YANINA ALIP BABASINA GÖTÜRDÜ

Bombayı yanına alan çocuk, Celal Bayar Bulvarı üzerindeki babasına ait iş yerine getirdi. Babası, çocuğun getirdiği nesnenin el bombası olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, özel kıyafetli ekipler alarma geçti

BOMBA İMHA UZMANLARI HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri çevresi, ve sokak girişleri emniyet şeridiyle kapatıldı. Pimi çekilmemiş el bombasının imhası için İzmir'den bomba imha uzmanı istendi. Bölgeye ulaşan uzman ekip, eski el bombasını etkisiz hale getirdi.

10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, özel kıyafetli ekipler alarma geçti
Kaynak: İHA

3.Sayfa

