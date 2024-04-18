Tokat'taki deprem Kayseri'yi de salladı
KAYSERİ - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri'den de hissedildi. Kayseri'de vatandaşlar ikametlerini ve dükkanlarını boşaltarak, güvenli alanlara geçmeye çalıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'taki deprem Kayseri'yi de salladı - Son Dakika
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?