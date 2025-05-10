Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, davul zurna eşliğinde toprağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, davul zurna eşliğinde toprağa verildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç ile birlikte hayatını kaybeden Yiğit Turan, cenaze merasimi sırasında geleneklere uygun olarak davul zurna eşliğinde toprağa verildi.

10.05.2025 20:58
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Mersin'in Silifke ilçesinde trafik kazasında ölen Tarsuslu genç davul zurna eşliğinde toprağa verildi.

TRAFİK KAZASI, GENÇ ÇİFTİ HAYATTAN KOPARDI

Kaza, dün akşam Mersin- Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke'nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde meydana geldi. 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak aracın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi. Turan'ın cenazesi, Tarsus'un Aliefendioğlu Mahallesi'nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı öğrenildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, davul zurna eşliğinde toprağa verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, davul zurna eşliğinde toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • zcf795f8r9:
    manyakmısınız “geleneklere uygun şekilde” diye haber yapmuşsınız hangi müslüman toplum geleneğinde davul zurnayla ölüm merasimi var. 163 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Sonra Efendim neden deprem oluyor? 96 33 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    BU NEYİN ADETİY MİŞ..ÇALGI NEDİR YA.... 117 9 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    millet sıyırmış başımıza taş yağacak 85 7 Yanıtla
  • Aslı A:
    Bu bir gelenek olamaz bunu yapanlar Allaha ve ahirete inanmayanlardır yoksa bu ne böyle 68 6 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Şu Afrikalı cenazecileri cagirsalardi 64 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Dansöz nerede ? 45 8 Yanıtla
  • ahmet3353:
    sonra davul zurna yı da mezara göseydiniz onunla geldi onunla gömüldü dersiniz.ne kafa varmış Fatiha ihlas okumak aklınıza gelmedimi cenaze ya 33 6 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Yorgunluktan sersemleştim' mı ben, davul zurna Melodi olarak galiba İzmir'in dagları çicek acaçak, yaşa Mustafa Kemal paşa. Sen çok yaşa, adın yazılaçak müçever taşa, calıyor ola bilirmi ? 22 15 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    kalemini satan namusunuda satar bunu bir düşünün isterseniz 19 1 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Artık bunu da gördük ya Türkiye'de daha da gamiyem yemem 10 1 Yanıtla
  • 151845:
    ahirette nasıl karşılarlar acaba 9 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    ne diyelim mayası bozuk kültür ne dinde ne türkün kültüründe veya geleneğinde böyle bişe yok. 2 0 Yanıtla
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