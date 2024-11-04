Şehit Polis Ogün Yürümez Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Polis Ogün Yürümez Uğurlandı

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Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ogün Yürümez, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

04.11.2024 15:13
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Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ogün Yürümez, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi. Yürümez için önce Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda tören düzenlendi ardından ilçeye bağlı Aralık köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Ogün Yürümez'in naaşı, Eynesil Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şehit Şahin Abanoz Parkı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal,, Giresun İl Jandarma Komutanı J. Albay Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Aralık köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Polis Ogün Yürümez Uğurlandı - Son Dakika


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