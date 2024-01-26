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Trafikte makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Trafikte makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza kesildi

Esenyurt'ta trafikte makas atarak seyreden bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve sürücü tespit edilerek gözaltına alındı. Sürücüye, makas atmak, öndeki aracı yakın takip etmek, saygısızca araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak ve abartılı egzoz kullanmak suçlarından toplamda 16 bin 905 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.

Trafikte makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza kesildi
26.01.2024 - 23:26,
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Trafikte makas atarak seyreden araç sürücüsü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafikte makas atarak seyreden sürücü, polis ekiplerince tespit edilerek 16 bin 905 lira ceza kesildi.

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde 25 Ocak günü makas atarak trafikte seyreden sürücüyü başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen K.C.C. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik "makas atmak suçundan 6 bin 439 lira, "öndeki aracı yakın takip" suçundan 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "yönetmeliğe aykırı plaka" suçundan 2 bin 647 lira, "abart egzoz" suçundan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 16 bin 905 lira idari para cezası kesildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza kesildi - Son Dakika


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